Rugby femminile definite date e sedi dei match dell’Italia ai Mondiali 2025

A pochi giorni dal sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo 2025 di Rugby femminile, sono state definite anche date e sedi dei match dell'Italia: le azzurre sono state inserite nel Girone D ed affronteranno Francia, Sudafrica e Brasile. L'Italia inizierà il proprio cammino nella rassegna iridata sabato 23 agosto 2025, alle ore 21.15 italiane, ad Exeter, contro la Francia, testa di serie del raggruppamento. Secondo impegno delle azzurre domenica 31 agosto allo York Community Stadium alle ore 16.30 italiane contro il Sudafrica. L'Italia concluderà la prima fase a gironi della manifestazione domenica 7 settembre alle ore 15.00 italiane al Franklin's Garden di Northampton contro il Brasile. Si qualificheranno ai quarti di finale le prime due classificate di ciascun raggruppamento.

Coppa del Mondo di Rugby Femminile - l’Italia nel Gruppo D : esordio il 23 agosto 2025 - L’Italia stata inserita nel Gruppo D del torneo insieme a Francia, Sudafrica e Brasile ed esordirà il 23 agosto 2025, alle ore 21,15 italiane a Exeter con la Francia. Qui di seguito il programma degli impegni confermati che coinvolgeranno l’Italia Femminile nella stagione 24/25: Domenica 23 marzo 2025, ore 16:00, sede TBD, Guinness Women’s Six Nations I giornataInghilterra v ItaliaDomenica ... (Ilfaroonline.it)

Rugby femminile - Italia sorteggiata con la Francia nel girone dei Mondiali 2025 - Rugby, il ranking mondiale dell’Italia dopo i Test Match estivi GIRONI MONDIALI RUGBY FEMMINILE 2025 Girone A: Inghilterra, Australia, USA, SamoaGirone B: Canada, Scozia, Galles, FijiGirone C: Nuova Zelanda, Irlanda, Giappone, SpagnaGirone D: Francia, Italia, Sudafrica, Brasile . L’Italia, che in sede di sorteggio era inserita in seconda fascia, è stata inserita nel Gruppo D, ed incontrerà la ... (Oasport.it)

Rugby femminile - sorteggiati i gironi del Mondiale 2025 : le avversarie dell’Italia - L’Italia di coach Nanni Raineri, in virtù dell’ottavo posto nel ranking conquistato nel corso del WXV, era inserita nella seconda fascia e ha pescato un girone abbastanza complicato con Francia, Sudafrica e Brasile. Si tratta della prima edizione di un Mondiale femminile a 16 squadre, suddivise in quattro fasce in base al ranking. (Sportface.it)