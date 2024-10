Roseto degli Abruzzi si prepara a celebrare il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con un busto commemorativo (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La comunità di Roseto degli Abruzzi si appresta a rendere omaggio a una delle figure più emblematiche della lotta contro la mafia e il terrorismo in Italia: il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sarà collocato un busto commemorativo in Piazza della Repubblica, con una cerimonia di svelamento che si terrà venerdì 25 ottobre 2024. L’evento, organizzato in stretta collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri, segnerà un momento importante per onorare la memoria di un eroe nazionale, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Cerimonia di svelamento: dettagli e significato dell’evento L’inaugurazione del busto avrà luogo alle ore 11:00, e vedrà la partecipazione non solo delle autorità locali, ma anche di illustri ospiti, tra cui Rita Dalla Chiesa, figlia del Generale, che parteciperà tramite un collegamento video. Gaeta.it - Roseto degli Abruzzi si prepara a celebrare il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con un busto commemorativo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La comunità disi appresta a rendere omaggio a una delle figure più emblematiche della lotta contro la mafia e il terrorismo in Italia: il. Sarà collocato unin Piazza della Repubblica, con una cerimonia di svelamento che si terrà venerdì 25 ottobre 2024. L’evento, organizzato in stretta collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri, segnerà un momento importante per onorare la memoria di un eroe nazionale, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Cerimonia di svelamento: dettagli e significato dell’evento L’inaugurazione delavrà luogo alle ore 11:00, e vedrà la partecipazione non solo delle autorità locali, ma anche di illustri ospiti, tra cui Rita, figlia del, che parteciperà tramite un collegamento video.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La ASD Karate Lion Avezzano brilla alla Coppa Italia Master FIJLKAM a Roseto degli Abruzzi - Il Maestro ha affrontato la finale in situazione di svantaggio, recuperando punto per punto fino a conquistare la vittoria con un punteggio di 6 a 5, siglando il punto decisivo a soli due secondi dalla conclusione. Per Baldassarre, mettersi alla prova insieme ai suoi studenti è stata un’occasione unica per rafforzare il legame tra Maestro e allievi, dimostrando con l’esempio quanto siano ... (Gaeta.it)

Serie B interregionale : domenica il ritiro della canotta numero 8. E i New Flying Balls di coach Lolli ripartono da Roseto degli Abruzzi. L’omaggio del Bologna 2016 a Luca Fontecchio - Per gli ozzanesi del presidente Paolo Cuzzani si tratta della nuova destinazione dopo il ricollocamento estivo dalla B Nazionale. Per l’occasione il club del presidente Rossano Guerri ha deciso di celebrare l’ex fuoriclasse della squadra Luca Fontecchio, che durante l’intervallo vedrà ritirata la sua canotta numero 8. (Sport.quotidiano.net)

Interruzioni Idrico a Roseto degli Abruzzi : Ecco Dove e Quando - La Ruzzo Reti ha comunicato che, il 17 e 18 settembre, saranno effettuati lavori significativi alla rete idrica di Roseto degli Abruzzi. . Serbatoio Montepagano: Riguarderà tutte le utenze di Montepagano centro,. Ecco i dettagli delle interruzioni previste: Martedì 17 settembre Serbatoio Sud: Interruzioni nelle utenze comprese tra Via Mezzopreti, angolo Statale 16, fino a Via Fonte dell’Olmo, ... (Abruzzo24ore.tv)