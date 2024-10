Screenworld.it - Remnant 2, guida a tutti gli archetipi

(Di martedì 22 ottobre 2024) Una delle più importanti introduzioni in2 è la funzionalità degli. Se in: From the Ashes si poteva scegliere una classe iniziale e poi svilupparla grazie alle abilità ottenute, in2 ci saranno gli, una scelta di classe più stretta a cui si dedicano abilità specifiche durante l’evoluzione della stessa sconfiggendo nemici e ottenendo esperienza. Ogni archetipo mette a disposizione un particolare set di strumenti che permetto di ottenere l’esperienza più performante per il nostro protagonista. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutte le possibilità di questi nuoviche ci propone il gioco, così da capire come affrontare al meglio la nostra prima run, dunque senza perderci troppo in altre parole, ecco la nostraglidi2.