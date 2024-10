Pierina Paganelli, Bruzzone sui 3 Dna isolati: “Louis Dassilva è sereno, i fatti gli danno ragione” (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo l'isolamento dei 3 Dna maschili nell'ambito degli accertamenti legati all'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto nell'ottobre scorso a Rimini, il superconsulente Giardina avrà una proroga di 45 giorni per l'ulteriore analisi dei reperti al centro delle verifiche. La criminologa Bruzzone: "Ora accertamenti sulla gonna di Pierina. Dassilva è sereno" Fanpage.it - Pierina Paganelli, Bruzzone sui 3 Dna isolati: “Louis Dassilva è sereno, i fatti gli danno ragione” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo l'isolamento dei 3 Dna maschili nell'ambito degli accertamenti legati all'omicidio diavvenuto nell'ottobre scorso a Rimini, il superconsulente Giardina avrà una proroga di 45 giorni per l'ulteriore analisi dei reperti al centro delle verifiche. La criminologa: "Ora accertamenti sulla gonna di

Pierina Paganelli - a chi appartengono i tre Dna isolati : attesa per la comparazione con la banca dati - Isolati tre Dna maschili dal super consulente del tribunale di Rimini, il professor Emiliano Giardina. Continua a leggere . Barzan: "Ora bisognerà compararli con quelli presenti nella banca dati nazionale". Proseguono le indagini degli inquirenti per risolvere il giallo sulla morte di Pierina Paganelli. (Fanpage.it)

Rimini : attesa per la relazione del genetista sull’omicidio di Pierina Paganelli - L’attesa per i risultati delle comparazioni del Dna è palpabile, poiché potrebbero fornire nuove piste investigativa e chiarire le dinamiche legate alla tragica morte di Pierina Paganelli. In questo caso particolare, è stato confermato che il Dna isolato dai reperti potrebbe includere campioni non soltanto dell’unico indagato, Louis Dassilva, ma anche di altri soggetti che potrebbero essere stati ... (Gaeta.it)

Omicidio Pierina Paganelli - il giallo dei 3 Dna maschili isolati dal super consulente : cosa può voler dire - Sono stati isolati 3 Dna maschili durante gli accertamenti relativi all'omicidio di Pierina Paganelli. Il primo sarebbe compatibile con quello di Louis Dassilva, ma è stato repertato dagli oggetti a lui sequestrati. Gli altri due profili, invece, non sono ancora stati individuati. Continua a leggere . (Fanpage.it)