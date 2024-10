Piena del Po, sette famiglie evacuate nel Ferrarese (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - Sono sette le famiglie e quattro le attività in golena evacuate in maniera preventiva nel Ferrarese in seguito all'ordinanza emessa ieri dal sindaco di Ferrara, divenuta effettiva dopo il superamento attorno alle 9 di questa mattina della soglia idrometrica di livello 3 che fa scattare la soglia 'rossa' del Po (+2,50 metri sopra lo zero idrometrico). "In previsione della Piena del Po a Pontelagoscuro (Ferrara), che si attende per il pomeriggio di oggi intorno alle 15:00, l'evacuazione sta riguardando sette nuclei familiari e quattro attività che si trovano nell'area golenale del grande fiume sulla sponda Ferrarese - spiega il primo cittadino, Alan Fabbri - I cittadini e le ditte coinvolte, che avevamo già informato fin dalle prime ore di ieri, devono quindi adesso effettivamente evacuare dagli immobili presenti in golena, poiché è stata superata la soglia 'rossa'". Agi.it - Piena del Po, sette famiglie evacuate nel Ferrarese Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - Sonolee quattro le attività in golenain maniera preventiva nelin seguito all'ordinanza emessa ieri dal sindaco di Ferrara, divenuta effettiva dopo il superamento attorno alle 9 di questa mattina della soglia idrometrica di livello 3 che fa scattare la soglia 'rossa' del Po (+2,50 metri sopra lo zero idrometrico). "In previsione delladel Po a Pontelagoscuro (Ferrara), che si attende per il pomeriggio di oggi intorno alle 15:00, l'evacuazione sta riguardandonuclei familiari e quattro attività che si trovano nell'area golenale del grande fiume sulla sponda- spiega il primo cittadino, Alan Fabbri - I cittadini e le ditte coinvolte, che avevamo già informato fin dalle prime ore di ieri, devono quindi adesso effettivamente evacuare dagli immobili presenti in golena, poiché è stata superata la soglia 'rossa'".

