Perù: ex presidente Toledo condannato a 20 anni di carcere (Di martedì 22 ottobre 2024) L'ex presidente del Perù (2001-2006), Alejandro Toledo, accusato di aver ricevuto 32,36 milioni di euro (35 milioni di dollari) in tangenti dalla multinazionale brasiliana Odebrecht (oggi Novonor) in cambio degli appalti nelle sezioni 2 e 3 dell'Autostrada Interoceanica Sud, è stato condannato a un totale di 20 anni di reclusione per collusione (nove anni) e per riciclaggio di denaro (11 anni e sei mesi). L'Autostrada Interoceanica Sud collega Brasile e Perù, ed è stata completata nel 2013. Secondo la Procura peruviana, il denaro è stato incanalato da Josef Maiman, defunto uomo d'affari israeliano legato all'ex presidente.

