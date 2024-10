Perché il film Nickel Boys è un appuntamento culturale importante (Di martedì 22 ottobre 2024) Nickel Boys non è solo il secondo romanzo di Colson Whitehead con cui lo scrittore di New York, classe ’69, si è aggiudicato il Premio Pulitzer, ma è anche il nuovo adattamento scritto da Joslyn Barnes insieme al regista RaMell Ross che ha conquistato il pubblico statunitense. Il romanzo, dal titolo italiano I ragazzi della Nickel e pubblicato nel 2019, arriva subito dopo La ferrovia sotterranea sempre di Whitehead, anche quest’ultimo insignito del medesimo riconoscimento per la narrativa e diventato una miniserie per Prime Video nel 2021, creata e diretta da Barry Jenkins (Moonlight, Se le strade potessero parlare). La trasposizione è stata presentata in anteprima al Telluride film Festival, per essere poi proiettata come film d’apertura alla 62esima edizione del New York film Festival. Gqitalia.it - Perché il film Nickel Boys è un appuntamento culturale importante Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024)non è solo il secondo romanzo di Colson Whitehead con cui lo scrittore di New York, classe ’69, si è aggiudicato il Premio Pulitzer, ma è anche il nuovo adattamento scritto da Joslyn Barnes insieme al regista RaMell Ross che ha conquistato il pubblico statunitense. Il romanzo, dal titolo italiano I ragazzi dellae pubblicato nel 2019, arriva subito dopo La ferrovia sotterranea sempre di Whitehead, anche quest’ultimo insignito del medesimo riconoscimento per la narrativa e diventato una miniserie per Prime Video nel 2021, creata e diretta da Barry Jenkins (Moonlight, Se le strade potessero parlare). La trasposizione è stata presentata in anteprima al TellurideFestival, per essere poi proiettata comed’apertura alla 62esima edizione del New YorkFestival.

