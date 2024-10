Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 23 ottobre 2024: Toro privilegiato, Pesci speranzoso

Leggi tutta la notizia su Ultimora.news

(Di martedì 22 ottobre 2024) Cosa prevede l'diFox per il 23? Ultimo giorno con la Luna in Cancro, da sfruttare al meglio possibile. Con questa quadratura così naturale, queste 24 ore privilegia i nativi del, oltre a riempire di speranza l'animo dei. Scopriamo cosa dicono le previsioni astrologiche diFox di mercoledì 23, senza trascurare il proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.23Fox: Ariete,, Gemelli Ariete – Sarà un mercoledì stancante per te. All'interno della sfera lavorativa dovrai tenerti alla larga da scontro e provocazioni. Almeno in amore andrà meglio.– Avrai una marcia in più, sia nello studio che nel lavoro. Tutti coloro che non sono ancora sentimentalmente impegnati, potranno lanciarsi alla ricerca del partner giusto.