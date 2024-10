Ora solare 2024 | quando spostare le lancette

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tra pochi giorni diremo addio all’ora legalee le nostre giornate subiranno una piccola, ma significativa trasformazione. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, alle 3 del mattino, sarà il momento diindietro ledi un’ora (la maggior parte dei dispositivi elettronici lo farà automaticamente). Potremo dormire un’ora in più. Ci sarà un’ora di luce naturale in più al mattino, mentre la sera il buio arriverà prima. Con il passare delle settimane, le giornate diventeranno sempre più corte. L’oraresterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo 2025: nella notte tra il 29 e il 30 marzo si tornerà all’ora legale, spostando leun’ora avanti.