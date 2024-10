Nel Pacifico spirano venti di guerra: Xi annuncia esercitazioni militari con munizioni reali nei pressi di Taiwan. Ira di Taipei: “Vogliono la guerra” (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel Pacifico spirano venti di guerra sempre più insistenti. Ad aumentare una tensione già oltre il livello di guardia, che rischia di far sfuggire la situazione di mano, è la nuova provocazione della Cina di Xi Jinping. Dopo aver invitato le truppe a prepararsi alla guerra, Xi ha deciso di alzare ulteriormente il tiro, lanciando esercitazioni militari, per di più senza averle comunicate in anticipo ai Paesi vicini, utilizzando munizioni reali nei pressi di Taiwan. Le autorità dell’isola, ritenuta da Pechino “una provincia ribelle”, hanno dichiarato di “monitorare attentamente queste manovre”, definite una “minaccia” per la stabilità regionale. Secondo il governo di Taipei, queste esercitazioni potrebbero far parte delle “tattiche di Pechino per rafforzare la sua intimidazione” nello stretto di Taiwan. Lanotiziagiornale.it - Nel Pacifico spirano venti di guerra: Xi annuncia esercitazioni militari con munizioni reali nei pressi di Taiwan. Ira di Taipei: “Vogliono la guerra” Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Neldisempre più insistenti. Ad aumentare una tensione già oltre il livello di guardia, che rischia di far sfuggire la situazione di mano, è la nuova provocazione della Cina di Xi Jinping. Dopo aver invitato le truppe a prepararsi alla, Xi ha deciso di alzare ulteriormente il tiro, lanciando, per di più senza averle comunicate in anticipo ai Paesi vicini, utilizzandoneidi. Le autorità dell’isola, ritenuta da Pechino “una provincia ribelle”, hanno dichiarato di “monitorare attentamente queste manovre”, definite una “minaccia” per la stabilità regionale. Secondo il governo di, questepotrebbero far parte delle “tattiche di Pechino per rafforzare la sua intimidazione” nello stretto di

Il Pacifico è una polveriera pronta a esplodere. Soffiano venti di guerra su Taiwan e sulla Corea del Sud - Con gli occhi della comunità internazionale puntati sul conflitto in Medio Oriente e su quello in Ucraina, si surriscaldano pericolosamente sia l’area del Pacifico sia quella della penisola coreana, dove, ormai da tempo, soffiano impetuosi venti di guerra. Crescono di giorno in giorno le dichiarazioni e le azioni bellicose di Kim Jong-un nei confronti della Corea del Sud. (Lanotiziagiornale.it)

Bombardieri - marines e missili : il fortino Usa per la guerra guerra nel Pacifico - Gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza militare in Australia per trasformarla in una gigantesca base da cui muovere contro la Cina in caso di un conflitto per Taiwan. (Ilgiornale.it)

Nel Pacifico sale la tensione - il Giappone invia una nave da guerra a Taiwan e fa infuriare la Cina : “Tokyo non superi le linee rosse” - Nel Pacifico sale la tensione, il Giappone invia una nave da guerra a Taiwan e fa infuriare la Cina: “Tokyo non superi le linee rosse” Come affermato dal portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian: “Il Giappone non deve superare la linea rossa invalicabile” rappresentata dalla sovranità cinese su Taiwan. (Lanotiziagiornale.it)