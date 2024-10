Nel casertano la nuova centrale termoelettrica di ultima generazione (Di martedì 22 ottobre 2024) E’ stata realizzata nel casertano la nuova centrale termoelettrica di ultima generazione. L’impianto di Presenzano è stato costruito con un investimento di oltre 450 milioni di euro e, insieme a quello di Marghera Levante inaugurato da Edison nel 2023, è tra gli impianti termoelettrici a gas Casertanews.it - Nel casertano la nuova centrale termoelettrica di ultima generazione Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) E’ stata realizzata nelladi. L’impianto di Presenzano è stato costruito con un investimento di oltre 450 milioni di euro e, insieme a quello di Marghera Levante inaugurato da Edison nel 2023, è tra gli impianti termoelettrici a gas

