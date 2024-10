Negramaro, arriva il nuovo album ‘Free Love’ (Di martedì 22 ottobre 2024) Disponibile dal 22 novembre, contiene 12 tracce e otto collaborazioni Si chiama 'Free love' il nuovo album dei Negramaro, il nono in studio per la band, disponibile in digitale, cd e vinile da venerdì 22 novembre. Dodici tracce, otto collaborazioni: Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti, Kaleo sono gli ospiti Sbircialanotizia.it - Negramaro, arriva il nuovo album ‘Free Love’ Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Disponibile dal 22 novembre, contiene 12 tracce e otto collaborazioni Si chiama 'Free love' ildei, il nono in studio per la band, disponibile in digitale, cd e vinile da venerdì 22 novembre. Dodici tracce, otto collaborazioni: Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti, Kaleo sono gli ospiti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Negramaro - Scopri “Free Love” - il Nuovo Album di Inediti in Arrivo il 22 Novembre - 30 ROMA Discoteca Laziale, via Giovanni Giolitti 263 venerdì 29 novembre ore 17. Berlino Est10. Un Concept di Amore Libero La copertina del disco è un’impresa artistica: mostra “NARCISO”, un’opera originale dello scultore italiano Jago, descritto dal The Guardian come “Il nuovo Michelangelo”. (Spettacolo.periodicodaily.com)