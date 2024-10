Terzotemponapoli.com - Napoli, David Neres si racconta

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) A Radio CRC, radio ufficiale del, ha parlato. Di seguito le sue parole rilasciate nella trasmissione ‘A Pranzo con Umberto Chiariello’. “Il segreto della mia velocità? Ci sono degli allenamenti specifici legati alla corsa con i nostri preparatori atletici tutti i giorni per lo sprint. Non stando tantissimi minuti in campo, posso dare la massima velocità in quei momenti. Per i miei dribbling studio tutti i giorni i video di Ronaldinho e Messi, sono loro che mi ispirano da questo punto di vista”. Non solo“Il mio passaggio all’Ajax? Ci sono arrivato giovanissimo, 19-20 anni, è stato molto importante per la mia crescita di uomo e calciatore. All’Ajax hanno grande pazienza con i giovani e questo è stato molto importante per me. Benfica con Di Maria? Tutti sanno che grande calciatore è Di Maria, non c’è bisogno di commentarlo come calciatore.