Musetti vittoria nel derby azzurro con Sonego a Vienna | agli ottavi c’è Monfils

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti si aggiudica il derby azzurro di Vienna. Il tennista toscano ha battuto Lorenzo Sonego in due set, con il punteggio di 6-3, 6-2. Sonego riesce a tenere il ritmo di Musetti nel primo set, ma cala vistosamente nel secondo e soffre l'aggressività dell'avversario, bravo a salire di livello e non accusare

ATP 500 di Vienna - Musetti mette ko Sonego - Lorenzo Musetti si aggiudica il derby con Lorenzo Sonego nel primo turno dell’Atp 500 di Vienna. Nel secondo set, la situazione è cambiata radicalmente. Sonego, forse a causa della pressione del momento e della crescente intensità del gioco espresso da Musetti, ha mostrato segni di affaticamento e si è rivelato più vulnerabile. (Metropolitanmagazine.it)

