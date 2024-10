MOVIOLA – Juventus-Stoccarda | Danilo fuori tempo rigore col Var e anche rosso

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Episodio daall’83’ di. C’è infatti il calcio diconcesso col Var ai tedeschi, inevitabile, per la follia diche con la gamba alta colpisce nettamente sulla coscia un avversario. Il tocco è nitido e dal Var non si dorme come in Italia-Belgio, ma questa volta Espen Eskas viene ben consigliato, purtroppo per i bianconeri. C’è il penalty con ammonizione e cartellinovisto che è il secondo giallo per il difensore e capitano della Vecchia Signora. Dal dischetto, comunque, super Perin che si guadagna il rinnovo del contratto ormai pronto e para da fenomeno. Si resta sullo 0-0.col Var eSportFace.