Movimento Mediterraneo Grottaglie e Lega Sud Ausonia Grottaglie criticano l’Amministrazione Comunale per la gestione del progetto del CCR

Il Movimento Mediterraneo Grottaglie e Lega Sud Ausonia Grottaglie esprimono profonda preoccupazione e critica nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Grottaglie per la gestione inadeguata del progetto di realizzazione del Centro Comunale di Raccolta, finanziato con risorse del POR ESR/FSE 2014/2020 – Azione 6.1. Punti Critici: Errata Titolarità dell'Area: l'Amministrazione ha dimostrato una grave negligenza nella verifica della titolarità dell'area destinata al progetto. La scoperta tardiva che parte dell'area non è di proprietà Comunale ha portato alla sospensione dei lavori e alla necessità di annullare l'intero progetto.

