Lapresse.it - Migranti, Agenzia Ue asilo: “Paesi sicuri? Con nuovo Patto possibile lista europea comune”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Con l’approvazione nella scorsa primavera delUe per la Migrazione e l’, c’è la possibilità che venga stabilita a livello europeo unaditerzi “” in cui èil rimpatrio dei. Lo ha detto a LaPresse la portavoce dell’Ue per l’(EUAA), Anis Cassar. “Sebbene l’dell’Unioneper l’non si esprima su specifiche sentenze della Corte di Giustizia, come osserva la sentenza del 4 ottobre, ilsulla migrazione e l’, e in particolare il Regolamento sulle procedure diivi contenuto, prevede la possibilità, sia a livello nazionale che a livello Ue, di designaredi origine, pur prevedendo eccezioni per parti del territorio o determinati profili di rischio.