Abruzzo24ore.tv - Marinucci tranquillizza sull’acqua: “nessuna interruzione pomeridiana del servizio idrico di San Gio

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di martedì 22 ottobre 2024) Chieti - “dela San Giovanni Teatino” - così il Consigliere regionale Luciano, Capogruppo del Marsilio Presidente,il Sindaco di San Giovanni che lo aveva chiamato in causa dopo aver ricevuto una comunicazione dell’Aca che faceva supporre un ulteriore inasprimento delle già severe misure di contenimento del consumosul territorio. “Aca - prosegue- mi ha assicurato che non ci saranno altre chiusure e che ipotizzano di colmare entro il 2025 l’attuale deficit di 330 lt/sec. grazie ai lavori in corso. Secondo Aca - spiega il Consigliere regionale più volte sindaco del Comune - il problema starebbe nell’utilizzo di acqua potabile da parte di alcune delle tante aziende aventi sede dell’importante plesso commerciale-industriale-artigianale che ricade nel territorio di San Giovanni.