Manuel Agnelli: "A X Factor siamo lontani dalla tv che ha appestato l'Italia negli ultimi vent'anni" (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella conferenza stampa pre Live di X Factor 2024, Manuel Agnelli ha spiegato perché, secondo lui, quella di quest'anno potrebbe essere una delle edizioni meglio riuscite: "Non vogliamo fare la tv che ha appestato l'Italia, in cui chi dice la caz*ata più grossa vince". E sui concorrenti: "Avere artisti già pronti che vengono a farsi promozione non è mai stata l'anima di questo show".

