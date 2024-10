Mangia dei funghi velenosi a cena e muore: sopravvive la moglie (Di martedì 22 ottobre 2024) Tragedia nel Varesotto a Cassano Magnago, non lontano da Locate Varesino (Como). Un uomo di 91 anni è morto dopo aver Mangiato per cena dei funghi. A raccoglierli era stato proprio lui, che li aveva dati da cucinare alla moglie. La donna 88 anni è sopravvissuta probabilmente per aver Mangiato un Quicomo.it - Mangia dei funghi velenosi a cena e muore: sopravvive la moglie Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tragedia nel Varesotto a Cassano Magnago, non lontano da Locate Varesino (Como). Un uomo di 91 anni è morto dopo averto perdei. A raccoglierli era stato proprio lui, che li aveva dati da cucinare alla. La donna 88 anni è sopravvissuta probabilmente per averto un

Funghi velenosi a cena : morto anziano - la moglie in terapia intensiva. L’ipotesi : Amanita phalloides scambiata per prataiolo - Nel frattempo si accertava che la coppia aveva ingerito la sera prima dei funghi, raccolti dal marito, a poca distanza dall’abitazione, convinto fossero prataioli commestibili, spuntati dopo la pioggia. La moglie, 88 anni, resta ricoverata, ha superato la fase più acuta, è in terapia intensiva. Probabilmente per il 91enne era stata una piacevole sorpresa raccogliere quei funghi da far cucinare ... (Ilgiorno.it)

Cena con funghi velenosi e muore a 92 anni - la moglie è fuori pericolo. Ecco quali hanno mangiato - Sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio e ricoverati in terapia intensiva. La moglie di 88 anni, che avrebbe mangiato un quantitativo minore di funghi, è ancora sotto osservazione in terapia intensiva. La coppia ha iniziato a sentirsi male venerdì sera, dopo aver mangiato per cena i funghi che, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stato raccolto proprio ... (Ilgiorno.it)

Funghi tossici per cena : coppia di anziani finisce in ospedale - Spavento, sabato sera, per una coppia di anziani di Sant’Angelo a Fasanella. I coniugi, infatti, hanno consumato dei funghi raccolti in montagna, ma, dopo la cena, entrambi hanno iniziato ad avvertire malessere. Un familiare li ha, dunque, accompagnati al Pronto Soccorso di Roccadaspide e i due... (Salernotoday.it)