(Adnkronos) – Nuova allerta meteo rossa oggi, martedì 22 ottobre, in Emilia-Romagna. La situazione a rischio riguarda in particolar modo costa e pianura ferrarese a causa del transito della piena del Po. allerta arancione, per criticità idraulica, per la pianura bolognese, modenese e reggiana verso il Po, ma anche per la costa Romagnola, in Lombardia L'articolo Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna oggi: preoccupa piena del Po proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: "Nel mondo più amici che nemici".

Maltempo - allerta rossa nel Ferrarese per la piena del Po. Stato di emergenza in Sicilia - Prosegue la conta dei danni del maltempo in Emilia Romagna, dove si continua a spalare fango e detriti e a pompare acqua con le idrovore dopo l’ennesimo evento alluvionale che ha colpito parte della Romagna e zone dell'Emilia e che ha allagato soprattutto la pianura e l'area della Città metropolitana di Bologna. (Tg24.sky.it)

Maltempo - allerta rossa in Emilia-Romagna oggi : preoccupa piena del Po - Allerta arancione, per criticità idraulica, per la pianura bolognese, modenese e reggiana verso il Po, ma anche per la costa Romagnola, in Lombardia […] The post Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna oggi: preoccupa piena del Po appeared first on L'Identità. . La situazione a rischio riguarda in particolar modo costa e pianura ferrarese a causa del transito della piena del Po. (Lidentita.it)

Maltempo - allerta rossa in Emilia-Romagna oggi : preoccupa piena del Po - La situazione a rischio riguarda in particolar modo costa e pianura ferrarese a causa del transito della piena del Po. Danni ingenti in Calabria Nuova allerta meteo rossa oggi, martedì 22 ottobre, in Emilia-Romagna. Allerta arancione in Lombardia e Veneto, e in una parte dell'Emilia-Romagna. Allerta arancione, per criticità idraulica, per la pianura bolognese, modenese […]. (Sbircialanotizia.it)