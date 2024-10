Quotidiano.net - L’urlo di Nobel e Oscar: “L’intelligenza artificiale sfrutta il nostro lavoro”. Lo scontro con Big Tech

(Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Il meglio, o giù di lì, delumana contro la potenza e la minacciosa crescita di quella. Si annuncia lodegli scontri, perché la questione sollevata da 6.500 autori – fra loro due premi, unper la letteratura, musicisti famosi in tutto il mondo – riguarda il diritto d’autore, in tutti i suoi risvolti. L’accusa è la stessa indicata nella causa pilota aperta un anno fa dal New York Times contro Open AI e Microsoft: i sistemi di intelligenzasi “allenano“ in rete su opere protette dal copyright (gli articoli, le fotografie, i grafici, i disegni del giornale) senza autorizzazione. Tra le firme in calce all’appello dei 6.