Lucca Manga School di Caterina Rocchi a Lucca Comics & Games (Di martedì 22 ottobre 2024) Dal 30 ottobre al 3 novembre, la Lucca Manga School di Caterina Rocchi sarà presente al Lucca Comics & Games presso la Japan Town – Polo Fiere, stand PLF553, con una serie di workshop e appuntamenti imperdibili. La Lucca Manga School è la più grande scuola di Manga in Europa. Offre la possibilità di studiare la tecnica del disegno Manga secondo il rigoroso approccio giapponese. Fondata e gestita da Caterina Rocchi fin dall’età di 17 anni, la scuola trasmette l’autentico stile nipponico del Manga, appreso direttamente in Giappone e portato in Italia nella sua forma originale. Manga Artist Alley In collaborazione con Lucca Comics & Games, la scuola presenta la Manga Artist Alley, un’iniziativa dedicata ai giovani talenti che si stanno affacciando al mondo professionale del Manga. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dal 30 ottobre al 3 novembre, ladisarà presente alpresso la Japan Town – Polo Fiere, stand PLF553, con una serie di workshop e appuntamenti imperdibili. Laè la più grande scuola diin Europa. Offre la possibilità di studiare la tecnica del disegnosecondo il rigoroso approccio giapponese. Fondata e gestita dafin dall’età di 17 anni, la scuola trasmette l’autentico stile nipponico del, appreso direttamente in Giappone e portato in Italia nella sua forma originale.Artist Alley In collaborazione con, la scuola presenta laArtist Alley, un’iniziativa dedicata ai giovani talenti che si stanno affacciando al mondo professionale del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

J-POP Manga annuncia Tony Valente e Naokuren a Lucca Comics & Games - Non tutti loro, però, sono felici di questa soluzione. “Sono fortunato ad aver trovato un compagno d’avventura come Naokuren, a cui piace passeggiare per Cyfandir tanto quanto a me”, ha dichiarato il creatore di Radiant e sceneggiatore dello spin-off Tony Valente. Lovecraft, J-POP Manga porta a Lucca Comics & Games un’altra coppia di mangaka, questa volta non dal Giappone ma dalla ... (Nerdpool.it)

J-POP Manga – Due novità di Gou Tanabe a Lucca Comics & Games 2024 - Con Sovracc. Il regolamento e gli orari dei firmacopie dell’autore saranno comunicati sui social e il sito di J-POP Manga nel corso delle prossime settimane. P. Lovecraft, Gou TanabeVolume UnicoFormato – 12×16,9 – Bross. Perché è stata promulgata e quale legame ha con la vicenda, drammatica e truce, di una coppia di crudeli agricoltori? La collezione dei preziosi adattamenti lovecraftiani firmati ... (Nerdpool.it)