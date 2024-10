L’oro del Reno, dieci anni dopo: alla Scala di Milano il “cast del secolo” per Wagner (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano – “Das Rheingold“ torna, dopo 10 anni, al Teatro alla Scala per sei rappresentazioni dal 28 ottobre al 10 novembre, primo appuntamento con la produzione del “Ring des Nibelungen“ che proseguirà nel 2025 con “Die Walküre“ (5-23 febbraio) e “Siegfried“ (6-21 giugno) e nel 2026 con “Götterdämmerung“ e due cicli completi. Sul podio si alternano Simone Young (28 e 31 ottobre, 3 novembre) e Alexander Soddy (5, 7 e 10 novembre). Young è una delle bacchette più autorevoli in questo repertorio: ha diretto la sua prima Tetralogia alla Staatsoper di Vienna nel 1999 ottenendo un successo riconfermato a Berlino, Amburgo e Bayreuth, dove è stata la prima direttrice cui è stato affidato il Ring. alla Scala ha debuttato nel 2023 con “Peter Grimes“ di Britten e “Turangalîla“ di Messiaen. Ilgiorno.it - L’oro del Reno, dieci anni dopo: alla Scala di Milano il “cast del secolo” per Wagner Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024)– “Das Rheingold“ torna,10, al Teatroper sei rappresentazioni dal 28 ottobre al 10 novembre, primo appuntamento con la produzione del “Ring des Nibelungen“ che proseguirà nel 2025 con “Die Walküre“ (5-23 febbraio) e “Siegfried“ (6-21 giugno) e nel 2026 con “Götterdämmerung“ e due cicli completi. Sul podio si alternano Simone Young (28 e 31 ottobre, 3 novembre) e Alexander Soddy (5, 7 e 10 novembre). Young è una delle bacchette più autorevoli in questo repertorio: ha diretto la sua prima TetralogiaStaatsoper di Vienna nel 1999 ottenendo un successo riconfermato a Berlino, Amburgo e Bayreuth, dove è stata la prima direttrice cui è stato affidato il Ring.ha debuttato nel 2023 con “Peter Grimes“ di Britten e “Turangalîla“ di Messiaen.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

City Angels di Sondrio premiati : dopo soli due anni di volontariato già “sezione migliore d’Italia” - Grande l’emozione del coordinatore Alfa, alla testa del gruppo del capoluogo sin dalla fondazione. Domenica siamo scesi in 5 volontari a Milano, eravamo in 300 alla Società Umanitaria ed è stata una giornata che non dimenticheremo. Aiutare chi ha bisogno e presidiare il territorio sono da 30 anni le finalità dei “baschi blu”. (Ilgiorno.it)

Denatalità in Umbria - culle sempre più vuote. “Il primo figlio? Dopo i 33 anni” - . Tutto questo fa sì che le donne in Umbria nel loro insieme hanno 1,10 figli a testa (1,18 nel 2008): peggio solo Sardegna con 0,91 e una media italiana di 1,20. La media generale è di 32,6 anni, valore identico a quello nazionale, ma con la differenza che nel 1995 il primo figlio si faceva a 30,1 anni, oltre due anni prima. (Lanazione.it)

Si presenta in ospedale e spiega : “Ho qualcosa nell’occhio”. I medici scoprono un raro parassita dopo 9 anni - L’operazione ha eliminato la fonte dei sintomi, offrendo un sollievo immediato. Il parassita, un verme cilindrico e filiforme, è in grado di migrare all’interno del corpo umano, provocando sintomi cutanei e oculari. Questa infezione è endemica in alcune aree dell’Africa, dove viene trasmessa tramite la puntura dei tafani, insetti ematofagi simili ai mosconi. (Ilfattoquotidiano.it)