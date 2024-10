L'extratime Innovation Tour fa tappa a Roma: nuove tecnologie applicate al calcio (Di martedì 22 ottobre 2024) All`interno dell`evento Social Football Summit in programma a Roma, è prevista la seconda tappa dell`Innovation Tour di extratime Almaviva, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024) All`interno dell`evento Social Football Summit in programma a, è prevista la secondadell`diAlmaviva,

Il “Super Tour” di Ninna e Matti fa tappa al Palapartenope - Ninna e Matti, la coppia di webstar da oltre 2 MLN di fan, che continua a conquistare il cuore di bambini e ragazzi, farà tappa al Palapartenope di Napoli il prossimo 3 novembre con il “Super Tour”. Dopo il sensazionale successo riscosso dal loro primo tour teatrale, il duo torna nelle... (Napolitoday.it)

Screening cuore completo e gratuito - riparte ‘Truck tour’con tappa in 28 città - (Adnkronos) – La salute del cuore prima di tutto. Il 25 ottobre riparte la Campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare 'Truck Tour Banca del Cuore 2024-2025' promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Anmco, l'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri facente parte del più ampio progetto nazionale di Prevenzione Cardiovascolare 'Banca del Cuore'. (Webmagazine24.it)

Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live : the final tour a maggio fa tappa al Teatro Golden di Palermo - Un tour mondiale per dire addio alla scena live. "L’Ultima notte rosa, the final tour” di Umberto Tozzi si arricchisce di un nuovo capitolo con 18 nuove date nei teatri. Due di queste, organizzate da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita, toccano la Sicilia: il 19 maggio si... (Palermotoday.it)