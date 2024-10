Lapidi crollate al cimitero, il Pd tira in ballo Castagna (Di martedì 22 ottobre 2024) "A questo punto diventa inevitabile chiedere una risposta al vicesindaco Giuseppe Castagna (nella foto), titolare dell’impresa appaltatrice dei lavori che sono stati realizzati al cimitero: che ne pensa della reale utilità dell’intervento eseguito?" Così il Partito democratico locale ribatte all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Noemi Tartabini. La questione è legata a quando avvenuto nel cimitero di Porto Potenza, dove erano crollate delle Lapidi a causa di alcune infiltrazioni d’acqua registrate pochi giorni fa nei solai della struttura. "Quanto all’accusa veramente fuori luogo di “sciacallaggio politico“ rivolta al Pd, facciamo notare che il nostro comunicato era tutto orientato a informare i cittadini e a chiedere spiegazioni dell’accaduto – aggiungono i Dem, rivolgendosi alla giunta –. Ilrestodelcarlino.it - Lapidi crollate al cimitero, il Pd tira in ballo Castagna Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "A questo punto diventa inevitabile chiedere una risposta al vicesindaco Giuseppe(nella foto), titolare dell’impresa appaltatrice dei lavori che sono stati realizzati al: che ne pensa della reale utilità dell’intervento eseguito?" Così il Partito democratico locale ribatte all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Noemi Tartabini. La questione è legata a quando avvenuto neldi Porto Potenza, dove eranodellea causa di alcune infiltrazioni d’acqua registrate pochi giorni fa nei solai della struttura. "Quanto all’accusa veramente fuori luogo di “sciacallaggio politico“ rivolta al Pd, facciamo notare che il nostro comunicato era tutto orientato a informare i cittadini e a chiedere spiegazioni dell’accaduto – aggiungono i Dem, rivolgendosi alla giunta –.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cesinali, al via la quarta edizione di "Un Libro al Mese". La kermesse che promuove il territorio con la lettura - Primo appuntamento venerdì 25 ottobre presso la sala consiliare del Comune con "Il prossimo anno non contattarmi" ... (irpiniareport.it)

Vandali al cimitero di Battipaglia: danneggiata una statua sulla tomba di una bimba - Presso il Camposanto di Battipaglia, infatti, ignoti hanno danneggiato la statua dedicata alla piccola scomparsa: "La civiltà, l'educazione, il buonsenso.:oramai in questo mondo sono sconosciuti. Si ... (salernotoday.it)

Maiori: un impianto fotovoltaico ad alta tecnologia per il cimitero - Il cimitero di Maiori si appresta a diventare energeticamente indipendente grazie ad un impianto fotovoltaico innovativo e ad impatto zero. Il muro perimetrale della struttura si trasformerà in un pun ... (ilvescovado.it)