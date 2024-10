Movieplayer.it - L'albero di Sara Petralgia, Tra Tecla Insolia e Carlotta Gamba: "Andiamo oltre la nostra generazione"

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il Pigneto, la solitudine e poi quella finestra affacciata sul mondo: laintervista alla regista e alle protagoniste del film presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. La vita che gira, come non ti aspetti, tra il Mandrione e la Casilina Vecchia. In mezzo alla strada, uno di quei pini di Roma che, come cantava Venditti, "La vita non li spezza". Scorcio unico, scenografico, romantico nella sua sfumatura tipicamente romana. Più su, la storia comune di due ragazze normali, senza mistificazione alcuna, ma invece proiettate verso un'esistenza da consumare e bruciare,il nero di una tristezza, a tratti, generazionale. Da qui parte lo spunto de L', opera prima diPetraglia, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.Insola è allora Bianca, 23