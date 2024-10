La storia della Palestra Fuksas di Paliano, da opera d'arte a luogo di abbandono che sta per rinascere (Di martedì 22 ottobre 2024) L'ultimo annuncio ufficiale era arrivato ad inizio dell'ultima campagna elettorale a gennaio del 2024 in cui l'amministrazione Alfieri annunciava la ripresa degli infiniti e lunghissimi lavori per far tornare ad essere funzionale la Palestra Fuksas di Paliano, situata subito sotto al Parco Willy Frosinonetoday.it - La storia della Palestra Fuksas di Paliano, da opera d'arte a luogo di abbandono che sta per rinascere Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'ultimo annuncio ufficiale era arrivato ad inizio dell'ultima campagna elettorale a gennaio del 2024 in cui l'amministrazione Alfieri annunciava la ripresa degli infiniti e lunghissimi lavori per far tornare ad essere funzionale ladi, situata subito sotto al Parco Willy

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scampia, dalla faida al record di volontari: «In 20 anni così è rinata» - Laddove c’era una vecchia scuola in disuso, diventata con gli anni, ricovero per tossicodipendenti e spacciatori al solo dei clan, oggi c’è un incubatore sociale di ... (ilmattino.it)

"Carbonari" senza pace: piove dentro - Infiltrazioni d’acqua alla palestra Carbonari inaugurata tre settimane fa dal grande Julio Velasco. Gocce d’acqua sono cadute sulla tribuna e macchie sul soffitto interno sono state segnalate al Carli ... (ilrestodelcarlino.it)

Sabrina Salerno: la cura ormonale e a dicembre inizia la radioterapia ma è arrabbiata - Quando non si conoscono le cose, i percorsi di una persona o personaggio, ognuno ha la sua storia in questo campo e stiamo parlando ... che mi hanno detto se non mi vergognavo ad andare in palestra e ... (ultimenotizieflash.com)