La nuova sfida della Russia all'Occidente: porre fine all'egemonia del Dollaro (Di martedì 22 ottobre 2024) Vladimir Putin, Narendra Modi, Xi Jinping e Cyril Ramaphosa tutti riuniti allo stesso tavolo È quello dei Brics, il club fondato da Brasile, Russia, India e Cina, a cui si è aggiunto poco dopo il Sudafrica. Il presidente russo aprirà domani al 24 ottobre a Kazan, Russia, il summit dei Brics, i Today.it - La nuova sfida della Russia all'Occidente: porre fine all'egemonia del Dollaro Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Vladimir Putin, Narendra Modi, Xi Jinping e Cyril Ramaphosa tutti riuniti allo stesso tavolo È quello dei Brics, il club fondato da Brasile,, India e Cina, a cui si è aggiunto poco dopo il Sudafrica. Il presidente russo aprirà domani al 24 ottobre a Kazan,, il summit dei Brics, i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La nuova sfida della Russia all'Occidente : porre fine all'egemonia del dollaro - Vladimir Putin, Narendra Modi, Xi Jinping e Cyril Ramaphosa tutti riuniti allo stesso tavolo È quello dei Brics, il club fondato da Brasile, Russia, India e Cina, a cui si è aggiunto poco dopo il Sudafrica. Il presidente russo aprirà domani al 24 ottobre a Kazan, Russia, il summit dei Brics, i... (Today.it)

“In Moldavia bella vittoria dell’UE ma dalla Russia interferenze inaudite” : l’analisi degli esperti - Continua a leggere . it sul referendum in Moldavia: “Mai vista un’interferenza così massiccia sul voto, Mosca cerca di svilire la democrazia. Gli esperti intervistati da Fanpage. Continuerà a farlo". Denunciato uno schema per corrompere gli elettori, pagati da una banca russa. Ma la spaccatura nel Paese "potrebbe portare a una riflessione ai vertici dell’UE". (Fanpage.it)

Il piano del Borussia Dortmund per sfuggire alle spie del Real Madrid : ha cambiato il programma prepartita - Martedì sera i tedeschi giocano in Spagna la terza giornata del girone unico di Champions. Sahin, allenatore del Borussia, ha chiesto e ottenuto che al Bernabeu si svolgesse solo la conferenza stampa.Continua a leggere . (Fanpage.it)