La Champions League ha “partite incredibili”, dice Guardiola (Di martedì 22 ottobre 2024) 2024-10-22 14:42:53 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Pep Guardiola afferma che il nuovo formato della Champions League porta “partite incredibili” ogni settimana e l’obiettivo del Manchester City è finire tra i primi otto. Il City ha quattro punti nelle prime due partite e si trova all’ottavo posto nella classifica iniziale, due posizioni sopra lo Sparta Praga, avversario di martedì sera. Il nuovo formato del campionato a 36 squadre prevede che ciascuna squadra giochi otto partite, con le prime otto che si qualificano direttamente agli ottavi di finale. Siamo tornati #UCL pic.twitter.com/Q0HrhmgJJ1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 22 ottobre 2024 Le squadre che finiranno tra il nono e il 24esimo posto giocheranno gli spareggi a eliminazione diretta, cosa che Guardiola vorrebbe evitare. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 22 ottobre 2024) 2024-10-22 14:42:53 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Pepafferma che il nuovo formato dellaporta “” ogni settimana e l’obiettivo del Manchester City è finire tra i primi otto. Il City ha quattro punti nelle prime duee si trova all’ottavo posto nella classifica iniziale, due posizioni sopra lo Sparta Praga, avversario di martedì sera. Il nuovo formato del campionato a 36 squadre prevede che ciascuna squadra giochi otto, con le prime otto che si qualificano direttamente agli ottavi di finale. Siamo tornati #UCL pic.twitter.com/Q0HrhmgJJ1 — UEFA(@) 22 ottobre 2024 Le squadre che finiranno tra il nono e il 24esimo posto giocheranno gli spareggi a eliminazione diretta, cosa chevorrebbe evitare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Champions League - domani tocca ad Atalanta ed Inter : i pronostici - I pronostici delle sfide Atalanta-Inter e Young Boys-Inter, valevoli per la terza giornata del girone di Champions League L'articolo Champions League, domani tocca ad Atalanta ed Inter: i pronostici proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Champions League - quanti punti servono per passare il turno - La Champions League, da quest'anno, ha cambiato format. Le trentasei squadre a prendervi parte (quattro in più rispetto alle edizioni passate), sono state infatti inserite in un unico girone, con ciascuna formazione che giocherà otto partite (quattro in casa e quattro in trasferta) contro... (Today.it)

Champions League - Milan-Bruges : la partita in diretta | LIVE News - Alle ore 18:45 c'è Milan-Bruges, 3^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025: il LIVE testuale della partita. (Pianetamilan.it)