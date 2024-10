Italia: il potenziale solare inespresso e le sfide verso l’indipendenza energetica (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il dibattito sull’energia rinnovabile in Italia sta guadagnando sempre più attenzione, in particolare riguardo al potenziale del fotovoltaico nel sud del paese. Mario Palma, CEO di Star Energia, evidenzia come il bel paese potrebbe non solo ridurre la propria dipendenza energetica, ma anche diventare un attore chiave nel mercato globale delle energie rinnovabili. Tuttavia, le polemiche riguardanti le politiche governative attuali sollevano seri dubbi sulla capacità del governo di supportare questa transizione. Il contesto attuale delle energie rinnovabili in Italia L’Italia vanta condizioni climatiche uniche che la rendono particolarmente predisposta all’uso del fotovoltaico. Nonostante ciò, la crescita del settore non sta procedendo al passo desiderato, come denunciano diversi esperti, tra cui Palma. Gaeta.it - Italia: il potenziale solare inespresso e le sfide verso l’indipendenza energetica Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il dibattito sull’energia rinnovabile insta guadagnando sempre più attenzione, in particolare riguardo aldel fotovoltaico nel sud del paese. Mario Palma, CEO di Star Energia, evidenzia come il bel paese potrebbe non solo ridurre la propria dipendenza, ma anche diventare un attore chiave nel mercato globale delle energie rinnovabili. Tuttavia, le polemiche riguardanti le politiche governative attuali sollevano seri dubbi sulla capacità del governo di supportare questa transizione. Il contesto attuale delle energie rinnovabili inL’vanta condizioni climatiche uniche che la rendono particolarmente predisposta all’uso del fotovoltaico. Nonostante ciò, la crescita del settore non sta procedendo al passo desiderato, come denunciano diversi esperti, tra cui Palma.

