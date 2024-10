Inter, infortunio Acerbi: per il difensore elongazione al bicipite femorale (Di martedì 22 ottobre 2024) È arrivato l’esito dell’infortunio subito da Francesco Acerbi nell’ultima giornata di Serie A, con la trasferta vittoriosa dell’Inter sul campo della Roma. Come riporta il club nerazzurro in una nota, la risonanza magnetica svolta presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano ha evidenziato “un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra”. Per quanto riguarda i tempi di recupero del centrale difensivo, “la situazione sarà valutata giorno dopo giorno”. Inter, infortunio Acerbi: per il difensore elongazione al bicipite femorale SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È arrivato l’esito dell’subito da Francesconell’ultima giornata di Serie A, con la trasferta vittoriosa dell’sul campo della Roma. Come riporta il club nerazzurro in una nota, la risonanza magnetica svolta presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano ha evidenziato “un’aldella coscia sinistra”. Per quanto riguarda i tempi di recupero del centrale difensivo, “la situazione sarà valutata giorno dopo giorno”.: per ilalSportFace.

