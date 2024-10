In 25 scatti un tributo allo sport italiano: è la mostra «Tutte le sfumature dell’azzurro» (Di martedì 22 ottobre 2024) L’INIZIATIVA. Il concorso fotografico è stato ideato dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. Le opere visitabili nella galleria Borgo d’oro di via Santa Caterina fino a giovedì 24 ottobre. Ecodibergamo.it - In 25 scatti un tributo allo sport italiano: è la mostra «Tutte le sfumature dell’azzurro» Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’INIZIATIVA. Il concorso fotografico è stato ideato dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. Le opere visitabili nella galleria Borgo d’oro di via Santa Caterina fino a giovedì 24 ottobre.

