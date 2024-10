Sport.quotidiano.net - Il Santa Maria a valanga. Gode il Ponte a Cappiano

(Di martedì 22 ottobre 2024) In un fine settimana dolce amaro per le squadre del circondario impegnate nei campionati di Prima e Seconda Categoria sono tre quelle che possono sorridere. Partiamo dal Gambassi, che dopo il pari a reti bianche di Peretola contro la Dinamo Florentia ha conservato il secondo posto del girone E di Prima Categoria con 14 punti, gli stessi della Castelnuovese, a due lunghezze dalla capolista Reggello. Nella prima frazione i gialloverdi termali si sono visti anche annullare una rete a Buscè per sospetto fuorigioco sugli sviluppi di un corner, mentre nella ripresa la gara si è fatta più complicata per i ragazzi di mister Falco che hanno anche chiuso in nove contro undici per due espulsioni. Le uniche due vittorie sono arrivate invece in Seconda Categoria da. I gialloblù hanno colto il primo successo stagionale regolando 5-2 in casa l’Atletica Castello.