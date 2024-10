Il profumo inebriante di Elizabeth Taylor | il diamante White Diamonds

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Life&People.it Stella eterna del firmamento hollywoodiano, ultima grande diva di un’epoca irripetibile,non ha mai smesso di affascinare. Emblema di bellezza e sensualità, il suo glamour senza tempo ha definito un’epoca e, al contempo, è rimasto attuale anche nei decenni successivi. Un’icona che lascia il segno anche con il suo, attraverso il quale cattura laha saputo catturare la sua essenza e trasformarla in una fragranza lussuosa e immortale. Unper unSeducente, volubile ed ostinata,incarna le fantasie di un’ epoca. Tutti volevano essere lei, brillare della sua luce. E Liz brillava davvero, non solo per il suo straordinario talento o per i suoi magnetici occhi viola, ma anche per la sua collezione di gioielli: perle, smeraldi, zaffiri, ma soprattutto diamanti, i suoi preferiti.