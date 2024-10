Oasport.it - Il Milan rompe il ghiaccio in Champions League, la Juventus inciampa con lo Stoccarda, Bologna ko

(Di martedì 22 ottobre 2024) Una vittoria e due sconfitte per le squadre italiane impegnate in. Ilha battuto il Brugge per 3-1 di fronte al proprio pubblico di San Siro: Pulisic ha aperto le marcature al 31?, i rossoneri sono poi rimasti in superiorità numerica a partire dal 40? per l’espulsione inflitta a Onyedika e così nella ripresa è arrivata la doppietta di Reijnders dopo il momentaneo pareggio firmato da Sabbe al 51?. Si tratta del primo successo stagionale in Europa per i meneghini, che si rilanciano così in classifica generale. Laha invece perso contro loper 1-0 all’Allianz Stadium: i bianconeri restano in 10 per il finale dopo il doppio giallo inflitto a Danilo, Millot sbaglia il rigore all’86mo minuto e in pieno recupero ci pensa Toure a regalare il successo ai tedeschi e a infliggere la prima battuta d’arresto alla formazione italiana dopo due successi.