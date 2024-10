Il Consorzio Italia del Gusto al SIAL 2024 di Parigi: un’opportunità per l’export agroalimentare (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’ambito della crescente internazionalizzazione dei prodotti gastronomici Italiani, il SIAL di Parigi 2024 si preannuncia come un evento di grande rilevanza. Il Consorzio Italia del Gusto, il quale guida la promozione dei prodotti agroalimentari Italiani nel contesto globale, sarà presente con l’obiettivo di mettere in mostra l’eccellenza e la varietà dell’arte culinaria nostrana. Con un settore agroalimentare in salute, i recenti dati mostrano un sostanziale aumento delle esportazioni Italiane, confermando l’influenza del Made in Italy sui mercati esteri. L’incremento dell’export agroalimentare Italiano I dati provenienti dall’Osservatorio sui Mercati Internazionali, realizzato da Nomisma per conto del Consorzio Italia del Gusto, evidenziano un significativo incremento dell’export agroalimentare Italiano. Gaeta.it - Il Consorzio Italia del Gusto al SIAL 2024 di Parigi: un’opportunità per l’export agroalimentare Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’ambito della crescente internazionalizzazione dei prodotti gastronomicini, ildisi preannuncia come un evento di grande rilevanza. Ildel, il quale guida la promozione dei prodotti agroalimentarini nel contesto globale, sarà presente con l’obiettivo di mettere in mostra l’eccellenza e la varietà dell’arte culinaria nostrana. Con un settorein salute, i recenti dati mostrano un sostanziale aumento delle esportazionine, confermando l’influenza del Made in Italy sui mercati esteri. L’incremento delno I dati provenienti dall’Osservatorio sui Mercati Internazionali, realizzato da Nomisma per conto deldel, evidenziano un significativo incremento delno.

