Il consiglio d'Europa accusa l'Italia: "Politici e polizia razzisti verso i migranti" (Di martedì 22 ottobre 2024) Italia accusata dall'Europa di essere razzista. L'Ecri, la commissione contro il razzismo e l'intolleranza del consiglio d'Europa, organizzazione internazionale non Ue con sede a Strasburgo punta il dito contro il nostro Paese. Un attacco che scatena la reazione furiosa della premier Giorgia Meloni.Leggi anche: Follia in aereo: cerca di impedire il decollo e lancia accuse di razzismo per un cellulare In un comunicato ufficiale, l'Ecri nota con "seria preoccupazione" che negli ultimi anni il discorso pubblico italiano è diventato "sempre più xenofobo" e che i discorsi Politici hanno assunto toni "fortemente divisivi e antagonistici", in particolare nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti, cittadini italiani con origine migratoria, Rom e persone Lgbti. Lo riporta un rapporto dell'Ecri aggiornato al 2024 e pubblicato oggi.

Il Consiglio d’Europa accusa l’Italia : «Politici e polizia sono razzisti» - Purtroppo, si legge nel documento, «un certo numero di dichiarazioni e commenti considerati dispregiativi e carichi di odio provengono da politici e funzionari pubblici di alto profilo, soprattutto durante i periodi elettorali». L’Ecri: «La profilazione razziale da parte della Polizia è una forma di potenziale razzismo istituzionale» Il dossier della commissione del Consiglio d’Europa ha anche ... (Lettera43.it)

Migranti - Consiglio d’Europa : “Da politica critiche indebite ai giudici” - Il report arriva in un momento di forte scontro tra governo e magistratura dopo la decisione del tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento di 12 migranti nei centri di permanenza per il rimpatrio in Albania. . Nel suo ultimo rapporto dedicato all’Italia, l’Ecri, l’organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d’Europa, oltre a denunciare casi di profilazione razziale ... (Lapresse.it)

Il Consiglio d’Europa punta il dito contro l’Italia : “Paese incline al razzismo e alla xenofobia”. “Colpa” anche di Vannacci - Vannacci, eletto nelle liste della Lega, è già stato rimosso dalla vicepresidenza del gruppo dei Patrioti per decisione del Rassemblement National a causa delle sue posizioni espresse nel libro “Il mondo al contrario” considerate razziste e fobiche. Inoltre sono stati adottati sistemi per avvisare i giovani dei pericoli sull’incitamento all’odio online e sono stati fatti sforzi per combattere ... (Dayitalianews.com)