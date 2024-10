Digital-news.it - GialappaShow: Ottimo Debutto della Quarta Edizione su TV8, Sky, NOW con Laura Pausini

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ottima partenza per ladi, il programmaGialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, è stata segnata da unmemorabile. Nella puntata di ieri, condotta nuovamente da Mago Forest, la superstarha affiancato il conduttore, portando un'ulteriore dose di celebrità al programma.La prima puntata, trasmessa su TV8 e Sky Uno/+1 e disponibile on demand, ha totalizzato un pubblico di 1.277.264 spettatori medi. Nello specifico, il primo passaggio su TV8 e il simulcast su Sky Uno hanno registrato 953.538 spettatori medi, corrispondenti al 5,61% di share. Solo TV8 ha ottenuto 821.956 spettatori medi, con un share del 4,84%. L'hashtag ufficiale #è rimasto in tendenza per tutta la serata, dimostrando l'interesse e l'entusiasmo del pubblico.