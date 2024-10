Georgia, si rinnova la cooperazione con il Belpaese (Di martedì 22 ottobre 2024) Il rafforzamento della cooperazione interparlamentare, le elezioni del 26 ottobre, il clima pre-elettorale e la campagna elettorale, l’importanza della Missione di Osservazione Elettorale coordinata dall’OSCE/ODIHR, le sfide alla sicurezza in Georgia e in Europa, la situazione nei territori occupati della Georgia. Questi sono stati gli argomenti trattati durante l’incontro tra l’Ambasciatore Massimiliano D’Antuono e Nikoloz Samkharadze, Capo della Commissione parlamentare per le relazioni estere. L'articolo Georgia, si rinnova la cooperazione con il Belpaese proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il rafforzamento dellainterparlamentare, le elezioni del 26 ottobre, il clima pre-elettorale e la campagna elettorale, l’importanza della Missione di Osservazione Elettorale coordinata dall’OSCE/ODIHR, le sfide alla sicurezza ine in Europa, la situazione nei territori occupati della. Questi sono stati gli argomenti trattati durante l’incontro tra l’Ambasciatore Massimiliano D’Antuono e Nikoloz Samkharadze, Capo della Commissione parlamentare per le relazioni estere. L'articolo, silacon ilproviene da Ildenaro.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il fattore Cina nella corsa di Trump e Harris - Entrambi promuovono una continuità strategica, ma nei confronti di Pechino hanno profonde differenze di approccio. E gli americani di origine cinese votano per la democratica ... (editorialedomani.it)

Moldavia, il sì all’adesione all’Ue prevale per 13mila voti. Presidenziali, Sandu vince il primo turno e denuncia «interferenze criminali» - La presidente pro-Ue Maia Sandu ha parlato di un “attacco senza precedenti alla libertà e alla democrazia del nostro Paese”, dopo che i dati parziali del voto di ieri hanno mostrato che la maggioranza ... (ilsole24ore.com)

Elezioni moldave in Italia, a Lecce il seggio per il Centro-Sud - Successo delle operazioni di voto. I ringraziamenti di Domenico De Candia, Console Onorario della Moldova per la circoscrizione meridionale. (leccesette.it)