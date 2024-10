G7 Sviluppo: attacchi a Unifil, timori (Di martedì 22 ottobre 2024) 22.00 "Esprimiamo grave preoccupazione per gli attacchi contro Unifil e sollecitiamo tutte le parti a rispettare il diritto umanitario internazionale e a garantire la sicurezza e la protezione di Unifil". E' quanto si legge nella dichiarazione finale del G7 Sviluppo a Pescara. "Riconosciamo il ruolo di Unifil per ripristinare la pace e la sicurezza. Ci impegniamo a rafforzare il nostro supporto alla missione, in conformità con le risoluzioni Onu applicabili", continua la dichiarazione. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 22.00 "Esprimiamo grave preoccupazione per glicontroe sollecitiamo tutte le parti a rispettare il diritto umanitario internazionale e a garantire la sicurezza e la protezione di". E' quanto si legge nella dichiarazione finale del G7a Pescara. "Riconosciamo il ruolo diper ripristinare la pace e la sicurezza. Ci impegniamo a rafforzare il nostro supporto alla missione, in conformità con le risoluzioni Onu applicabili", continua la dichiarazione.

