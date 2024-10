Fontana: “Napoli, critiche sterili per il rigore” (Di martedì 22 ottobre 2024) Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli è intervenuto a Napoli Magazine Live. Di seguito il suo intervento. Fontana: “Queste polemiche vengono alimentate perché non c’è uniformità di giudizio” Così l’ex calciatore: “Polemiche per il rigore dato al Napoli? Bisogna fare un discorso profondo, queste polemiche vengono alimentate perché non c’è uniformità di giudizio. E’ normale che in ogni situazione le squadre che stanno inseguendo e che hanno la voglia di rubare qualche punto a chi sta davanti, cercano di fare delle polemiche sterili, ma bisogna essere obiettivi. Un certo tipo di intervento può essere netto e ruvido, ma c’è anche l’interpretazione di chi sta in campo, che valuta quell’intervento a danno dell’attaccante. Anche se non è violento, può creare un disagio all’attaccante. Terzotemponapoli.com - Fontana: “Napoli, critiche sterili per il rigore” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Gaetano, ex centrocampista delè intervenuto aMagazine Live. Di seguito il suo intervento.: “Queste polemiche vengono alimentate perché non c’è uniformità di giudizio” Così l’ex calciatore: “Polemiche per ildato al? Bisogna fare un discorso profondo, queste polemiche vengono alimentate perché non c’è uniformità di giudizio. E’ normale che in ogni situazione le squadre che stanno inseguendo e che hanno la voglia di rubare qualche punto a chi sta davanti, cercano di fare delle polemiche, ma bisogna essere obiettivi. Un certo tipo di intervento può essere netto e ruvido, ma c’è anche l’interpretazione di chi sta in campo, che valuta quell’intervento a danno dell’attaccante. Anche se non è violento, può creare un disagio all’attaccante.

