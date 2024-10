Fontana e il nucleare "Centrali in Lombardia" (Di martedì 22 ottobre 2024) Attilio Fontana fa sapere di essere favorevole alla realizzazione di impianti per la produzione di energia nucleare in Lombardia. Un dibattito, questo, riaperto ieri mattina da Adolfo Urso, ministro per il Made in Italy, durante e dopo l’assemblea generale di Assolombarda: "Entro fine anno presenteremo un soggetto industriale che sia capace di realizzare nel nostro Paese, e magari di esportare, reattori nucleari di terza generazione avanzata e poi di quarta. Cioè costruiti secondo modelli industriali, piccoli e componibili, puliti e sicuri". Da qui le parole del governatore lombardo, a sua volta intervenuto a margine dell’evento di Assolombarda: "Regione Lombardia ha già detto da tempo di essere disponibile a perseguire questo obiettivo e ad individuare dei siti nel suo territorio". Ilgiorno.it - Fontana e il nucleare "Centrali in Lombardia" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Attiliofa sapere di essere favorevole alla realizzazione di impianti per la produzione di energiain. Un dibattito, questo, riaperto ieri mattina da Adolfo Urso, ministro per il Made in Italy, durante e dopo l’assemblea generale di Assolombarda: "Entro fine anno presenteremo un soggetto industriale che sia capace di realizzare nel nostro Paese, e magari di esportare, reattori nucleari di terza generazione avanzata e poi di quarta. Cioè costruiti secondo modelli industriali, piccoli e componibili, puliti e sicuri". Da qui le parole del governatore lombardo, a sua volta intervenuto a margine dell’evento di Assolombarda: "Regioneha già detto da tempo di essere disponibile a perseguire questo obiettivo e ad individuare dei siti nel suo territorio".

