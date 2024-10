Europa League, designati gli arbitri per le sfide di Roma e Lazio (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono stati resi noti gli arbitri delle due squadre italiane impegnate in Europa League. La Roma sfiderà la Dinamo Kiev e sarà diretta dal fischietto olandese Serbar Gozubuyuk, mentre la Lazio, che andrà a Twente, avrà il montenegrino Nikola Dabanovic come primo ufficiale. Le designazioni arbitrali Roma – Dinamo Kiev: Serdar Gozubuyuk (Olanda)Assistenti arbitrali: Erwin Zeinstra (Olanda), Johan Balder (Olanda)Quarto ufficiale: Sander van der Eijk (Olanda)Arbitro VAR: Dennis Higler (Olanda)Assistente arbitro VAR: Erwin Blank (Olanda) Twente – Lazio: Nikola Dabanovic (Montenegro)Assistenti arbitrali: Vladan Todorovic (Montenegro), Srdan Jovanovic (Montenegro)Quarto ufficiale: Milos Milanovic (Serbia)Arbitro VAR: David Coote (Inghilterra)Assistente arbitro VAR: Stuart Attwell (Inghilterra) L'articolo Europa League, designati gli arbitri per le sfide di Roma e Lazio CalcioWeb. Calcioweb.eu - Europa League, designati gli arbitri per le sfide di Roma e Lazio Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono stati resi noti glidelle due squadre italiane impegnate in. Larà la Dinamo Kiev e sarà diretta dal fischietto olandese Serbar Gozubuyuk, mentre la, che andrà a Twente, avrà il montenegrino Nikola Dabanovic come primo ufficiale. Le designazioni arbitrali– Dinamo Kiev: Serdar Gozubuyuk (Olanda)Assistenti arbitrali: Erwin Zeinstra (Olanda), Johan Balder (Olanda)Quarto ufficiale: Sander van der Eijk (Olanda)Arbitro VAR: Dennis Higler (Olanda)Assistente arbitro VAR: Erwin Blank (Olanda) Twente –: Nikola Dabanovic (Montenegro)Assistenti arbitrali: Vladan Todorovic (Montenegro), Srdan Jovanovic (Montenegro)Quarto ufficiale: Milos Milanovic (Serbia)Arbitro VAR: David Coote (Inghilterra)Assistente arbitro VAR: Stuart Attwell (Inghilterra) L'articologliper lediCalcioWeb.

