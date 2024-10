Ebimotors Classic presente ad Auto e Moto d’Epoca 2024. Orari ed info (Di martedì 22 ottobre 2024) Si stanno già scaldando i Motori in vista della prossima mostra di Auto e Moto d’Epoca 2024. L’evento fieristico si terrà per il secondo anno presso il polo espositivo di Bologna, nelle giornate del 24, 25, 26 e 27 ottobre. EbiMotors Classic sarà presente in forza con ben quattro vetture di particolare interesse e blasone storico. Vedremo la ormai famosa e pluripremiata De Tomaso Pantera Gruppo 4 del 1973, vincitrice del Giro Automobilistico d’Italia nello stesso anno con Mario Casoni, che sarà esposta nello stand del Gruppo ProMotor, padiglione numero 26. Ci sarà inoltre la Iso Grifo A3/C competizione del 1964 che farà bella mostra nel neonato stand della Vernasca Silver Flag. Una splendida e originalissima Porsche 911 Carrera RS 2.7 del 1973 da ammirare nello stand della rivista TUTTO PORSCHE. Ilgiornaledigitale.it - Ebimotors Classic presente ad Auto e Moto d’Epoca 2024. Orari ed info Leggi tutta la notizia su Ilgiornaledigitale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si stanno già scaldando iri in vista della prossima mostra di. L’evento fieristico si terrà per il secondo anno presso il polo espositivo di Bologna, nelle giornate del 24, 25, 26 e 27 ottobre.saràin forza con ben quattro vetture di particolare interesse e blasone storico. Vedremo la ormai famosa e pluripremiata De Tomaso Pantera Gruppo 4 del 1973, vincitrice del Giromobilistico d’Italia nello stesso anno con Mario Casoni, che sarà esposta nello stand del Gruppo Pror, padiglione numero 26. Ci sarà inoltre la Iso Grifo A3/C competizione del 1964 che farà bella mostra nel neonato stand della Vernasca Silver Flag. Una splendida e originalissima Porsche 911 Carrera RS 2.7 del 1973 da ammirare nello stand della rivista TUTTO PORSCHE.

