Dragusin, l’agente svela tutto: “Napoli interessato? Parlammo con De Laurentiis, ecco la verità” (Di martedì 22 ottobre 2024) Florin Manea chiarisce la situazione del difensore Radu Dragusin Notizie Calcio Napoli – Florin Manea, agente di Radu Dragusin, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Si gonfia la rete”, commentando le voci sull’interesse del Napoli per il suo assistito. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile ritorno dell’interesse del club azzurro, ma Manea ha voluto mettere chiarezza su questo punto. Dragusin e il Napoli: cosa c’è di vero? Alla domanda sull’interesse del Napoli, Manea ha risposto: “Io non ho parlato con nessuno e non credo che il Tottenham voglia lasciarlo andare. Radu è concentrato e vuole giocarsi le sue chance con gli Spurs. Ho visto anch’io le notizie, ma – ripeto – non ho sentito nessuno. Ci piace che tante squadre lo seguano, ma anche alle altre che mi hanno chiamato ho detto che – ad oggi – non siamo interessati”. Napolipiu.com - Dragusin, l’agente svela tutto: “Napoli interessato? Parlammo con De Laurentiis, ecco la verità” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Florin Manea chiarisce la situazione del difensore RaduNotizie Calcio– Florin Manea, agente di Radu, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Si gonfia la rete”, commentando le voci sull’interesse delper il suo assistito. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile ritorno dell’interesse del club azzurro, ma Manea ha voluto mettere chiarezza su questo punto.e il: cosa c’è di vero? Alla domanda sull’interesse del, Manea ha risposto: “Io non ho parlato con nessuno e non credo che il Tottenham voglia lasciarlo andare. Radu è concentrato e vuole giocarsi le sue chance con gli Spurs. Ho visto anch’io le notizie, ma – ripeto – non ho sentito nessuno. Ci piace che tante squadre lo seguano, ma anche alle altre che mi hanno chiamato ho detto che – ad oggi – non siamo interessati”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - interesse per Dragusin : il giocatore non forzerà per andar via - it. La testata fa sapere che il rumeno non vuole lasciare gli Spurs a metà stagione nonostante la mancanza di minuti. Secondo il Sunday Mirror, Radu Dragusin non si muoverà dal Tottenham a gennaio nonostante l’interesse del Napoli Secondo la testata giornalistica inglese “Sunday Mirror”, il Napoli è interessato a Dragusin. (Dailynews24.it)

Napoli su Dragusin : possibile colpo per gennaio? - Il difensore rumeno potrebbe lasciare il Tottenham Radu Dragusin potrebbe essere un obiettivo del Napoli per la sessione invernale di mercato. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Mirror, il Napoli sarebbe tra i club italiani interessati al centrale rumeno. com. Il possibile ritorno di fiamma del Napoli per Dragusin Dragusin aveva rifiutato il Napoli lo scorso inverno, preferendo ... (Napolipiu.com)

Napoli - a gennaio obiettivo rinforzare la difesa : Radu Dragusin torna nel mirino degli azzurri? - . it. Attualmente, infatti, Juan Jesus e Rafa Marin non danno la stessa sicurezza dei titolari e per questo si potrebbe decidere di intervenire per acquistare un calciatore che, con il passare delle settimane, può arrivare ad un livello importante. Durante il prossimo mercato invernale, la SSC Napoli proverà a rinforzare la difesa. (Dailynews24.it)