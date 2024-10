Dal 21 al 31 alcune strade temporaneamente chiuse per riprese Mediaset (Di martedì 22 ottobre 2024) alcune strade cittadine potranno essere temporaneamente chiuse al traffico in alcuni orari della giornata Benevento, 21 ottobre 2024 – Si rende noto che, a partire da questo pomeriggio e fino a giovedì 31 ottobre, alcune strade cittadine potranno essere temporaneamente chiuse al traffico in alcuni orari della giornata per consentire le riprese di una trasmissione Mediaset che andrà in onda su Italia1 nel mese di novembre. Comunicato stampa Comune di Benevento L'articolo Dal 21 al 31 alcune strade temporaneamente chiuse per riprese Mediaset proviene da Punto! - Il web magazine. Puntomagazine.it - Dal 21 al 31 alcune strade temporaneamente chiuse per riprese Mediaset Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024)cittadine potranno essereal traffico in alcuni orari della giornata Benevento, 21 ottobre 2024 – Si rende noto che, a partire da questo pomeriggio e fino a giovedì 31 ottobre,cittadine potranno essereal traffico in alcuni orari della giornata per consentire ledi una trasmissioneche andrà in onda su Italia1 nel mese di novembre. Comunicato stampa Comune di Benevento L'articolo Dal 21 al 31perproviene da Punto! - Il web magazine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

‘Sfida Impossibile’ - fino al 31 ottobre alcune strade chiuse al traffico per le riprese Mediaset - it. Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Benevento rende noto che, a partire da questo pomeriggio e fino a giovedì 31 ottobre, alcune strade cittadine potranno essere temporaneamente chiuse al traffico in alcuni orari della giornata per consentire le riprese di ‘Sfida Impossibile’, la nuova trasmissione Mediaset che andrà in onda su Italia 1 nel mese di novembre. (Anteprima24.it)

Lavori Aqp nel quartiere di Torre a Mare : il 23 ottobre stop all'erogazione idrica in alcune strade - Stop di 10 ore, il prossimo 23 ottobre, all'erogazione idrica in alcune zone del quartiere Torre a Mare di Bari, per lavori di risanamento della rete idrica. . La sospensione temporanea riguarderà strada Detta della Marina (dall’incrocio con Strada Madonna della Stella fino all’incrocio con Strada. (Baritoday.it)

Lavori Aqp a Palo del Colle : rubinetti 'chiusi' in alcune strade - Acquedotto Pugliese al lavoro nell'abitato di Palo del Colle. Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria di una condotta di alimentazione primaria alla rete idrica a servizio dell’abitato. Per consentire l’esecuzione dei lavori, rende noto Aqp, sarà necessario sospendere... (Baritoday.it)