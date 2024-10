Condanna a dieci anni per violenza sessuale di gruppo a Modena: i dettagli della sentenza (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un giovane di 21 anni è stato Condannato a dieci anni di carcere dal tribunale di Modena, a seguito di un processo di primo grado riguardante un grave episodio di violenza sessuale di gruppo avvenuto nel 2022. La vittima, all’epoca dei fatti una minorenne, ha fornito importanti testimonianze che hanno contribuito alla ricostruzione dell’accaduto. L’episodio ha destato grande preoccupazione e indignazione nella comunità locale, evidenziando la necessità di affrontare con serietà e fermezza tali crimini. La dinamica dell’accaduto L’incidente si è verificato in un’abitazione privata, dove la vittima era stata invitata da due giovani conoscenti. Tra i presenti c’era un minorenne, il quale sarà giudicato separatamente in un altro procedimento, e un maggiorenne, ora Condannato. Gaeta.it - Condanna a dieci anni per violenza sessuale di gruppo a Modena: i dettagli della sentenza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un giovane di 21è statoto adi carcere dal tribunale di, a seguito di un processo di primo grado riguardante un grave episodio didiavvenuto nel 2022. La vittima, all’epoca dei fatti una minorenne, ha fornito importanti testimonianze che hanno contribuito alla ricostruzione dell’accaduto. L’episodio ha destato grande preoccupazione e indignazione nella comunità locale, evidenziando la necessità di affrontare con serietà e fermezza tali crimini. La dinamica dell’accaduto L’incidente si è verificato in un’abitazione privata, dove la vittima era stata invitata da due giovani conoscenti. Tra i presenti c’era un minorenne, il quale sarà giudicato separatamente in un altro procedimento, e un maggiorenne, orato.

Modena - violenza sessuale di gruppo : 21enne condannato a dieci anni - Era stata la migliore amica della vittima a far emergere l'atroce verità, dopo che la 17enne si era confidata in lacrime. Questa la sentenza pronunciata oggi dal giudice, dottoressa Clò nei confronti di un 21enne modenese. La ragazza sotto choc era poi riuscita a divincolarsi e a fuggire. 000 euro --. (Ilrestodelcarlino.it)

