Come Moncler, A$AP Rocky e Rick Owens hanno organizzato il più grande fashion party di sempre (Di martedì 22 ottobre 2024) Sabato sera, Moncler ha portato a Shanghai un atto spettacolare e audace di fashiontainment. In un ex cantiere navale a breve distanza dal famoso skyline della metropoli cinese, il marchio italiano di abbigliamento ha eretto la City of Genius, una tentacolare enclave costruita su misura e popolata da un cast di collaboratori famosi, 10 distinte sfilate e presentazioni di moda, una pista di go-kart, una lunga schiera di DJ e Rihanna. Per tutta la sera, mentre navigavo nel labirinto di quartieri pop-up e ettari di attivazioni con migliaia di altri ospiti - la zona di Rick Owens qui, il quartiere di Donald Glover là - ho elaborato metafore su Come descrivere un evento che sfidava ogni idea di categorizzazione.

