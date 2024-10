Gaeta.it - Collaborazione italo-coreana: il IV Municipio lancia una scuola a Roma per promuovere l’integrazione

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il IVdiha dato il via a un’importante iniziativa di scambio culturale, sviluppando un progetto che coinvolge la Corea del Sud. Il presidente del, Massimiliano Umberti, insieme alla vice presidente, Laura Leobruni, sono stati recentemente in Corea del Sud per discutere con l’ambasciatore coreano Seong-Ho Lee la creazione di una, che aprirà i battenti a novembre. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso una maggiore comprensione interculturale e l’apprendimento reciproco tra le due nazioni. Dettagli delladiLaverrà implementata presso l’Istituto Comprensivo Achille Tedeschi, dove studenti coreani e italiani avranno l’opportunità di interagire e apprendere in un ambiente arricchito da diverse tradizioni e culture.